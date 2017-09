Liebe Leserin, lieber Leser



Mit der nebenstehenden Nummer 4/2007 hat der ABZ Verlag

die Herausgabe der Zeitschrift MUSEION abgeschlossen.

Während 17 Jahren berichtete das Magazin von bewegenden

Errungenschaften in Naturwissenschaft und Philosophie, in Psychologie und Ethik, in Kunst und Geschichte. Kennzeichnend

für MUSEION war die Verbindung von Wissen und Glauben.

Seine Artikel vernetzten die Erkenntnisse verschiedener Fach-

gebiete und verknüpften sie mit grundlegenden Fragen des Seins. Das Redaktionsteam von MUSEION bedankt sich bei den Leser-

innen und Lesern für die Treue, die sie der Zeitschrift über Jahre hinweg entgegen gebracht haben. Ältere Ausgaben der Zeitschrift können Sie weiterhin beziehen.